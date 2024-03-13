استقرار في سعر صرف الدولار أمام الدينار

أخبار ليبيا 24

أظهر سعر الإسترليني تراجعا طفيفا أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.15 دينار مقابل 6.16 دينار أمس، حسبما أعلن مصرف ليبيا المركزي عبر موقعه الرسمي اليوم.

واستقر سعر الدولار عند 4.80 دينار، وسعر اليورو عند 5.25 دينار، والفرنك السويسري عند 5.47 دينار.

في حين استقر سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار ليبي.

وحافظت الليرة التركية على سعر صرف 0.15 دينار، وبقيت 100 وحدة من الين الياباني عند 3.27 دينار، واليوان الصيني عند 0.66 دينار.

تأتي هذه الأسعار في وقت يعاني فيه الليبيون من عدم توفر السيولة في المصارف التجارية الأمر الذي أثقل كاهل المواطن خلال شهر رمضان المبارك، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية مع حلول الشهر الكريم.

وبحث، عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، في فبراير الماضي، مع وزارة الاقتصاد والتجارة، ومصلحة الجمارك، توفر السلع الأساسية خلال شهر رمضان.

وأكد الدبيبة حينها بحضور وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، على ضرورة وضع أسس لأسعارها وفق تكلفة توريدها.

ووجه، بضرورة رقابة الأسواق وسلاسل الإمداد من فتح الاعتماد إلى الموانئ حتى الوصول إلى نقاط البيع، ومتابعة الأسعار وضبط حالات الاحتكار إن وجدت.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه حالات الاحتكار، والتأكيد على البيئة التنافسية في السوق، إلا أن ذلك كله لم يساهم في ضبط أسعار السلع.