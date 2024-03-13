ارتفاع أسعار النفط بفضل توقعات الطلب العالمي القوي

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ارتفعت أسعار النفط بفضل توقعات بطلب عالمي قوي، بما في ذلك في الولايات المتحدة أكبر مستهلك في العالم، في حين أن التضخم الأمريكي الثابت إلى حد ما لم يغير بشكل كبير التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ خفض أسعار الفائدة قريبا.

وصباح اليوم الأربعاء ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 28 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 82.20 دولار للبرميل.

وزاد عقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أبريل 28 سنتًا، أو 0.4%، إلى 77.84 دولارًا.

وتعرضت الأسعار لضغوط، في الجلسة السابقة، بعد أن رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لإنتاج النفط المحلي، لكن الانخفاضات كانت محدودة بفعل توقعات، بأن تخفيضات إنتاج أوبك+ ستظل تبطئ نمو الخام العالمي، بسبب الموجة الأخيرة من هجمات الطائرات بدون طيار على روسيا، بما في ذلك المصافي.

طلب قوي على النفط

وتمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول بتوقعاتها لنمو قوي للطلب على النفط عالميا عند 2.25 مليون برميل يوميا في 2024، وبواقع 1.85 مليون برميل يوميا في 2025، ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام.

وفي مؤشر آخر على الطلب الصحي، انخفضت مخزونات الخام الأمريكية ومخزونات الوقود الأسبوع الماضي، نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي.

ويعتقد محللون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في الصيف على الرغم من ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في فبراير بسبب ارتفاع تكاليف البنزين والمأوى، ما يشير إلى بعض الثبات في التضخم. وانخفاض أسعار الفائدة يدعم الطلب على النفط.