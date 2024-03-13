أوحيدة: بيان القاهرة تضمن تشكيل لجنة فنية محددة زمنيا

أخبار ليبيا 24

قال جبريل أوحيدة، عضو مجلس النواب، إن ما تضمنه البيان الختامي لجتماع الرئاسات الثلاث برعاية جامعة الدول العربية، في القاهرة واضح، لافتا إلى أنه يؤكد على تشكيل لجنة فنية محددة زمنيا.

وأوضح أوحيدة في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن التوافق جرى على تشكيل لجنة فنية لا سياسية، مرجحا أن يكون دورها مقصوراً على النظر بملاحظات فنية.

أوحيدة: طرح قوانين الانتخابات للمناقشة أمر مرفوض

وشدد أوحيدة على أنه إذا كان هناك أي خلل في القوانين الانتخابية يجري تصويبه، معتبرا أن هذا هو المقبول من جانب مجلس النواب، لافتا إلى أنه إذا كان محمد تكالة رئيس مجلس الدولة يهدف لفتح القوانين مجدداً للنقاش فهذا أمر مرفوض من قبل مجلس النواب، معتبرا أن أي مساس بجوهر القوانين يحتاج لتعديل دستوري.

الأزمة في ليبيا قد تعود إلى المربع الأول

وحذر سياسيون من عودة الأزمة في ليبيا إلى المربع الأول، ومن ثم تجدد الخلاف والجدل حول شروط الترشح لرئاسة البلاد، معتبرين أن هذه النقاط الخلافية استنزفت الكثير من عمر الليبيين على مدار السنوات الماضية، مستبعدين حسم الأمر سريعاً هذه المرة، خصوصاً في ظل انتفاء جدول زمني محدد لتفعيل المخرجات.

وكانت جامعة الدول العربية قد عقدت اجتماعاً ضم رؤساء المجلس الرئاسي محمد المنفي، ومجلس النواب عقيلة صالح، ومجلس الدولة محمد تكالة، وانتهى إلى التوافق على بحث النقاط الخلافية.