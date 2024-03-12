ليبيا الهدف والغاية.. “علاء” قصة شاب قاتل من أجل الوطن (الجزء الأول)

أخبار ليبيا 24 خاص

ليبيا شتاء 2015، عمليات قتالية مستعرة على محور بنينا بين قوات الجيش “عملية الكرامة”، ومسلحو ما يُعرف بـ “مجلس شورى ثوار بنغازي” بشراسة وكثافة نارية، استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وظلت المعارك على شراستها لمدة أشهر قبل أن يتمكن الجيش من حسمها لصالحه.

وقتها هب عدد كبير من الشباب للانضمام إلى قوات الجيش فزعة للحق ونصرة للوطن، منهم بطل قصتنا اليوم “علاء الصعيدي” شاب في مقتبل شبابه ليست لديه الخبر لا بالحرب ولا بدروبها، ولكنه وهب نفسه لوطنه حتى وإن كانت حياته الثمن، علاء كشف لنا أن قوات الجيش دربته وعلمته كيفية القتال واستخدام السلاح، قبل الدفع به إلى محاور القتال

القتال من أجل بنينا

يروي لنا علاء أنه شارك في العديد من المحاور ومن أبرزها محور بنينا، حيث كان عناصر “مجلس شورى ثوار بنغازي”، يحاولون إحكام السيطرة على مطار بنينا، والقاعدة الجوية الملاصقة لها، من أجل بسط نفوذه السياسي والاقتصادي على المدينة، وهو ما أعطى المواجهات قوة وأهمية في آن معًا.

ويُرجع عدد من الخبراء اهتمام “مجلس شورى ثوار بنغازي” بالسيطرة على بنينا، لوجود مطارين أحدهما مدني والآخر عسكري، تزامن ذلك مع هجوم مسلحي ما يُعرف بـ “فجر ليبيا” على مطار طرابلس والقاعدة الجوية بمعيتيقة، ومحاولة الجماعات “الجهادية” السيطرة على مدينة درنة.

وبتأثر شديد تذكر علاء رفقاءه في رحلة الدفاع عن الوطن مشيرا إلى سقوط فردين من أل العقيلي كاشفا عن تلقيه 6 طلقات في الساقين والذراعين، لافتا إلى أنه نجا من موت محقق .

ولا زال علاء يحمل في جعبته العديد من الأحداث.. ولكن للحديث بقية انتظرونا في الجزء الثاني من القصة.