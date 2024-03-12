صيام وصبر في ليبيا: تحديات وآمال في شهر الرحمة

أخبار ليبيا 24

“في ليبيا، يأتي شهر رمضان المبارك ليضيء أيام المواطنين بنوره الروحاني، لكنه في الوقت ذاته يزيد من عبء الحياة بتحدياته الاقتصادية الهائلة. يجد المواطن الليبي نفسه محاصرًا بين جدران الفقر والحاجة، حيث يحاول بكل قوته أن يحافظ على كرامته وعزته في وجه الصعوبات القاسية التي تواجهه.

يتساءل الكثيرون كيف سيقضي المواطن الليبي شهر رمضان وهو يعاني من نقص حاد في السيولة النقدية، وارتفاع مذهل في أسعار السلع الأساسية، ونقص مستمر في المحروقات والمواد الضرورية للحياة اليومية. تلك الصعوبات الاقتصادية لم تأتِ من فراغ، بل هي نتاج للفوضى السياسية المستمرة والصراعات الداخلية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات طويلة.

رمضان في ليبيا: بين نور الصوم وظلال الأزمات

وسط هذا الجو المظلم، يتحد المواطن الليبي مع أسرته في لحظات الفطور والسحور، يتبادلون الأحاديث والضحكات بينما يتشاركون القليل المتبقي من الطعام والمشروب. إنهم يحافظون على روح الأمل رغم كل الصعاب، فهم يعتمدون على إيمانهم العميق وصلابتهم ليواجهوا تحديات الحياة بكل شجاعة وإصرار.

ومع حلول ليلة القدر، يرتفع صوت المؤمنين في الدعاء والتضرع إلى الله، يطلبون منه الرحمة والمغفرة، ويتوسلون له بالنجاح والرخاء لبلدهم الحبيب. فالصبر والاحتساب أصبحا شعارات ترفعها المنازل الليبية، في رمضان وفي كل يوم، حتى يأتي يوم النصر والتحرر من أيدي الفساد والظلم، لتعود ليبيا إلى ما كانت عليه من قبل، بلد السلام والرخاء والازدهار.”