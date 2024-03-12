شركة “أمبري” الأمنية: مسلحون قبالة الصومال يسيطرون على سفينة شحن

أخبار ليبيا 24

سيطر عشرون مسلحًا على سفينة شحن قبالة سواحل الصومال، وفق ما كشفت عنه شركة بريطانية للأمن البحري.

والسفينة هي الأحدث التي يجري استهدافها بعد تجدد هجمات القراصنة الصوماليين في الأشهر الأخيرة، على الرغم من أن شركة الأمن البحري “أمبري” لم تحدد أن القراصنة، هم الذين صعدوا على متن السفينة.

وقالت “أمبري”، اليوم الثلاثاء، إن السفينة كانت ناقلة ترفع علم بنغلاديش –هي نوع من السفن التجارية المستخدمة لنقل كميات كبيرة من البضائع– وكانت متجهة من موزمبيق إلى الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت أن الحادث وقع على بعد نحو 600 ميل بحري شرق العاصمة مقديشو.

كما أبلغت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة عن حادث صعود المسلحين على متن السفينة، وحددت عددهم بـ 22 شخصًا.

ولم تحدد الوكالة أن القراصنة هم الذين صعدوا على متن السفينة، لكنها قالت إن السفينة كانت متجهة نحو الساحل الصومالي، وإن الطاقم لم يصب بأذى.

وقالت “أمبري” إن هناك تقارير متضاربة حول مكان وجود طاقم السفينة التي صعدت على متنها.

قراصنة الصومال

وتسبب القراصنة في حدوث فوضى في الممرات المائية العالمية المهمة في الفترة من عام 2008 إلى عام 2018 تقريبًا. وقد ظلوا في حالة سبات حتى أواخر العام الماضي عندما بدأ نشاط القراصنة في الانتعاش مرة أخرى.

وتظهر البيانات الصادرة عن مركز الأمن البحري، أنه كان هناك أكثر من 20 عملية اختطاف أو محاولة اختطاف للسفن في خليج عدن والحوض الصومالي منذ نوفمبر.

وتقول مصادر بحرية إن تخفيف الإجراءات الأمنية قد يشجع القراصنة أو ربما يستغلون الفوضى الناجمة عن الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على السفن، بينما تستعر الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.