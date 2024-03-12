زكي: اجتماع القاهرة خطوة لاستعادة الوحدة الليبية وتسوية الأزمة

أخبار ليبيا 24

قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، إن مخرجات الجلسة الحوارية، التي رعتها جامعة الدول العربية وضمت رؤساء المجالس الثلاثة الرئيسية في البلاد، يمكن أن يُشكّل خطوة مفيدة في طريق استعادة الوحدة الليبية، وتسوية الأزمة على أسس سليمة، لافتا إلى أن هذا اللقاء كان له دور مهم في تقريب وجهات النظر.

وأوضح زكي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن الجامعة العربية لم تتدخل في مداولات الاجتماع، الذي اقتصر على محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، ومحمد تكالة رئيس مجلس الدولة، لافتاً إلى أن الجامعة لم تتدخل أيضا في صياغة البيان الختامي، مشيراً إلى أن دورها اقتصر على الاستضافة والترتيب لعقد الاجتماع.

زكي: الدعوة وجهت إلى رؤساء المجالس الثلاثة فقط

وأضاف زكي أن الدعوة وجهت إلى رؤساء المجالس الثلاثة، والمقصود بها بدء تيسير الحوار القيادي، ولم يكن الهدف إقصاء أي طرف، لافتا إلى أن المرحلة المبدئية الحالية، اقتصرت الدعوة والحضور على رؤساء المجالس الثلاثة، في انتظار كيف سيتطور الأمر، مشددا على أن الجامعة تركت المجال للأطراف الليبية بالكامل كي يقوموا بعملية الحوار، والجامعة لم تتدخل فيها لا من قريب ولا من بعيد.

زكي: لم نتعمد إقصاء أو عدم دعوة الدبيبة

ونفى زكي تعمد إقصاء أو عدم دعوة عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية إلى الجلسة الحوارية، مجددا التأكيد على أن دور الجامعة اقتصر على الرعاية والاستضافة والترتيب عبر التشجيع، وإبداء الدعم والمساندة وهذا هو المطلوب.

وأكد زكي أن هناك من يعتقد بأنه لا تأثير للرئاسات الثلاث على الأرض بالعاصمة طرابلس في مواجهة الميليشيات المسلحة صاحبة الأمر الناهي هناك، لافتا إلى أن وضع لم يتغير، بل بالعكس، جرى تكريس الأزمة، والاستمرار فيها، وليست هناك أزمة تستمر على الوتيرة نفسها فترة طويلة، موضحا أن دائماً الأزمات تكون مرشحة للتدهور، ولا أحد يريد أو يسعى أو يتطلع إلى أن تتدهور الأزمة الليبية، بالعكس.

زكي: الجلسة لم تشهد مشاركة الأطراف الإقليمية والدولية

وأوضح زكي أنه لم تتم دعوة البعثة الأممية للحضور، كونها جلسة اقتصرت على الليبيين، ولم تشهد مشاركة الأطراف الإقليمية والدولية، لافتا إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية افتتح الجلسة فقط وسلمها لهم، مؤكدا أنها مجرد جلسة لجمع الأطراف القيادية الليبية، ولم يكن مطروحاً دعوة أي طرف آخر، مشيرا إلى أن الجامعة رصدت أجواء إيجابية، أو تمهّد لجهد جيد، فأرادت اغتنام هذه الفرصة، والأمين العام للجامعة أحب أن يرعى هذا الجهد، ويأمل أن يحقق المطلوب.