بن شرادة: الفجوة كبيرة بين رئاستي مجلس النواب والدولة

أخبار ليبيا 24

قال سعد بن شرادة، عضو مجلس الدولة، إن الفجوة كبيرة بين رئاستي مجلس النواب والدولة، مشيرا إلى أن التوافق “إن حدث” سيسهم في حل الإشكال الراهن.

وأوضح بن شرادة في تصريحات صحفية طالعتها “أخبار ليبيا 24” أن الحديث عن تعديل القوانين الانتخابية يحتاج لكثير من الوقت، ويعيد الأمور لمراحل جرى الانتهاء منها، مشددا على أن التوافق الحقيقي يمكن أن يحدث من خلال الأعضاء في المجلسين، وهو ما يتم العمل عليه في الوقت الراهن بالتنسيق بين أعضاء من مجلس النواب والمجلس الدولة.

وأضاف بن شرادة أنه في حال تمسك عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، ومحمد تكالة رئيس مجلس الدولة بمواقفهم الحالية فقد يتم تجاوزهم، لافتا إلى أن النواب في المجلسين يعدون لاجتماع داخل إحدى المدن الليبية من شأنه الإعلان عن النتائج التي جرى التوافق عليها بشأن العملية الانتخابية وخارطة الطريق.

وفي ختام لقائهم بالقاهرة برعاية الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، قال المنفي وعقيلة وتكّالة، إنهم اتفقوا على “ضرورة” تشكيل حكومة ليبية موحدة جديدة تشرف على الانتخابات التي طال انتظارها.

الرئاسات الثلاث تدعو لتشكيل حكومة ليبية موحدة

ودعا رؤساء المجالس الثلاثة في بيان مشترك، البعثة الأممية والمجتمع الدولي إلى دعم مقترحاتهم لتشكيل حكومة ليبية موحدة، مؤكّدين أنهم اتفقوا على تشكيل لجنة فنية للنظر في النقاط الخلافية، لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة “6+6” وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة، إضافة إلى عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.