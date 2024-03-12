برنامج الأغذية العالمي: المساعدات المقدمة للاجئين السودانيين في تشاد قد تنتهي الشهر المقبل

أخبار ليبيا 24

قال برنامج الأغذية العالمي إنه سيتم تعليق المساعدات الغذائية لمئات الآلاف من اللاجئين السودانيين في تشاد، وبعضهم على وشك المجاعة، الشهر المقبل دون مزيد من التمويل.

ومنذ اندلاع الصراع في السودان قبل عام تقريبًا، فرّ أكثر من نصف مليون لاجئ سوداني إلى تشاد عبر الحدود الصحراوية الطويلة، وأصبحت البلاد الآن واحدة من النقاط الساخنة الرئيسية للاجئين في أفريقيا، إذ يبلغ إجمالي عدد اللاجئين فيها أكثر من مليون شخص.

لكن برنامج الأغذية العالمي قال، اليوم الثلاثاء، إنه يكافح من أجل إطعامهم جميعًا، والعديد منهم يتخطون بالفعل وجباتهم.

ويعاني ما يقرب من نصف الأطفال اللاجئين السودانيين دون سن الخامسة من فقر الدم الحاد.

برنامج الأغذية العالمي يحذّر من مجاعة

وقال ممثل البرنامج ومديره القطري في تشاد بيير أونورات: “لقد قمنا بالفعل بخفض عملياتنا بطرق لم يكن من الممكن تصورها قبل بضع سنوات فقط، ما ترك الجياع على وشك المجاعة”.. “نحن بحاجة إلى مانحين لمنع الوضع من أن يصبح كارثة شاملة”.

وقال برنامج الأغذية العالمي، إن طريق الإمدادات من تشاد إلى إقليم دارفور بالسودان، إذ يتفاقم الجوع، معرض للخطر أيضا بسبب نقص التمويل.

ومع المزيد من الموارد، سيكون برنامج الأغذية العالمي قادرًا على تخزين مخزونات الأغذية قبل موسم الأمطار عندما تنقطع الإمدادات عن بعض اللاجئين في تشاد، بسبب الأنهار الموحلة.

وتطالب الوكالة بشكل عاجل بمبلغ 242 مليون دولار لضمان الدعم المستمر للأشهر الستة المقبلة.