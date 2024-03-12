باتيلي يبحث مع المنفي نتائج اجتماع القاهرة

أخبار ليبيا 24

قال المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، إن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي أطلعه على نتائج الاجتماع الذي دعت إليه جامعة الدول العربية في القاهرة، الذي جمعه برئيس مجلسي النواب عقيلة صالح ومجلس الدولة محمد تكالة.

جاء ذلك خلال استقبال المنفي المبعوث الأممي في طرابلس، بحسب منشور عبر حساب باتيلي على منصة «إكس».

وأعرب باتيلي في تغريدة له عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة “إكس” رصدتها “أخبار ليبيا 24″، عن امتنانه للمنفي، لافتًا إلى أنه أخذ علمًا بالبيان الرسمي الصادر عن الاجتماع، مشيراً إلى أنهما قررا متابعة النتائج التي تمخض عنها الاجتماع.

https://x.com/Bathily_UNSMIL/status/1767299837152968926?s=20

الجامعة العربية تعلن مخرجات اجتماع القاهرة الثلاثي

وكانت جامعة الدول العربية قد أعلنت في بيان لها مخرجات اجتماع القاهرة الثلاثي، مشيرة إلى أن القاء أسفر عن الاتفاق على وجوب تشكيل حكومة موحدة تقود لإجراء الانتخابات وتقدم الخدمات الضرورية للمواطن، كما تم التوافق على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخل أجنبي في شؤونها.

وأضاف البيان أن الاجتماع الثلاثي أسفر أيضا عن تشكيل لجنة فنية بمرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة “6+6” وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة، إضافة إلى عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.

أبوالغيط: نتائج اجتماع القاهرة إيجابية وفاقت التوقعات

من جانبه اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، نتائج اجتماع القاهرة الثلاثي، إيجابية وفاقت توقعاته، واصفا نتائج الاجتماع بأنها إنجاز واضح، معربا عن أمله في أن يجري البناء على ما تحقق في النقاط السبع الصادرة عن الاجتماع، وأن تنطلق ليبيا إلى دورها مجددًا.