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الصول: اجتماع القاهرة عُقد للتشاور ونتج عنه بيان فضفاض

12 مارس، 2024 12:12 م
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علي الصول اجتماع القاهرة
علي الصول اجتماع القاهرة

أخبار ليبيا 24

قال علي الصول، عضو مجلس النواب، إن اجتماع القاهرة بين رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة عُقد للتشاور، لافتا إلى أنه نتج عنه بيان فضفاض.

ودعا الصول في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، إلى تحريك المشهد من داخل ليبيا، مشددا على ضرورة عقد لقاءات بين كل الأطراف الفاعلة على الأرض في الشرق والغرب لتوحيد الآراء.

وشدد الصول على ضرورة الوصول لتوافق بناء يمكن من خلاله تشكيل حكومة جديدة موحدة، وتوحيد المناصب السيادية وعلى رأسها محافظ مصرف ليبيا المركزي، مؤكدا على أهمية الوصول إلى مرحلة الاستقرار لإجراء الانتخابات.

الجامعة العربية تعلن مخرجات اجتماع القاهرة الثلاثي

وكانت جامعة الدول العربية قد أعلنت في بيان لها مخرجات اجتماع القاهرة الثلاثي، مشيرة إلى أن القاء أسفر عن الاتفاق على وجوب تشكيل حكومة موحدة تقود لإجراء الانتخابات وتقدم الخدمات الضرورية للمواطن، كما تم التوافق على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخل أجنبي في شؤونها.

وأضاف البيان أن الاجتماع الثلاثي أسفر أيضا عن تشكيل لجنة فنية بمرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة “6+6” وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة، إضافة إلى عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.

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12 مارس، 2024 12:12 م
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