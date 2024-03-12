السلاك: اجتماع القاهرة الثلاثي خطوة كسرت حالة الجمود

أخبار ليبيا 24

قال محمد السلاك، المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، إن اجتماع القاهرة الثلاثي خطوة كسرت حالت الجمود، وأفرزت التوافق على تشكيل حكومة جديدة كانت محل خلاف في وقت سابق.

ودعا السلاك في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، البعثة الأممية لـ دعم التوافق الذي جرى بين الأطراف الثلاثة برعاية جامعة الدول العربية، لافتا إلى أن موقف البعثة الأممية لم يتضح بشكل كامل، معتبرا أن الإشارات توحي بانحياز عبد الله باتيلي من خلال اجتماعه مع الدبيبة في طرابلس بالتزامن مع اجتماع القاهرة، مشددا على أن التوافق بين الأجسام الثلاثة يمكنه المضي للأمام حال تمسكت الأطراف الليبية بترجمة البنود التي تضمنها الاتفاق إلى أفعال وعدم الارتهان للخارج مرة ثانية.

باتيلي: على القادة الليبيين الاتفاق على حكومة موحدة

وكان المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، قد دعا القادة الليبيين لأن يكونوا عند مستوى التحدي الذي يواجه بلادهم؛ وأن يتفقوا على حكومة موحدة لقيادة البلاد نحو الانتخابات.

وأعرب باتيلي في تغريدة له عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة “إكس” عقب لقائه عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، عن أمله في أن يُلهم القادة الليبيين كي يعملوا على تعزيز السلام والحوار والوحدة، وإيجاد حل مستدام يلبي طموح الشعب الليبي في إنهاء الانقسام وعدم الاستقرار في البلاد.

ولاتزال العملية السياسية في ليبيا متعثرة منذ انهيار الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021 وسط خلافات حول القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة لتنفيذها، فيما يرفض عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية التنازل عن السلطة لحكومة ليبية موحدة جديدة دون إجراء انتخابات وطنية.