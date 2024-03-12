البرلمان العربي يرحب بـ “اتفاق القاهرة” بشأن تشكيل حكومة موحدة ليبية

أخبار ليبيا 24

رحّب البرلمان العربي، باتفاق رؤساء المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بوجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين.

جاء ذلك، في بيان ترحيب، اليوم الثلاثاء، بنتائج الاجتماع الذي استضافته جامعة الدول العربية في القاهرة، لدعم التسوية السياسية الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا.

كما رحّب البرلمان العربي باتفاق الرؤساء الثلاثة على توحيد المناصب السيادية، والتوافق على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق، وتنفيذه.

وأكّد البرلمان العربي، دعمه التام للجهود والمبادرات العربية التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها، وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا.

البرلمان العربي يؤكد دعمه لوحدة ليبيا

وجدد موقفه الداعم لوحدة ليبيا ووحدة أراضيها ورفضه للتدخلات الخارجية. وأكّد أن التوافق الليبي حول إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية سيكون له دور حاسم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد.

والأحد، وفي ختام لقائهم بالقاهرة برعاية الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أعلن المنفي وعقيلة وتكّالة، أنهم اتفقوا على “ضرورة” تشكيل حكومة ليبية موحدة جديدة تشرف على الانتخابات التي طال انتظارها.

ودعوا، في بيان مشترك، بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والمجتمع الدولي إلى دعم مقترحاتهم لتشكيل حكومة ليبية موحدة.

كما أكّدوا أنهم اتفقوا على تشكيل لجنة فنية “للنظر في النقاط الخلافية”، لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة.

وقالوا إنهم سيعقدون جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.