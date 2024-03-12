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الأرصاد الجوية: أجواء معتدلة تسود معظم مناطق البلاد

12 مارس، 2024 11:05 ص
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الأرصاد
الأرصاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء معتدلة معظم مناطق البلاد.

وأوضح المركز في نشرة الأحوال الجوية الصادرة اليوم الثلاثاء أن درجات الحرارة تراوح القصوى بين 19 و32 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و23 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر بداية من مساء الغد على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وظهور ضباب صباح يوم الغد على بعض المرتفعات الجبلية والرياح غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية وتسجل تراجعا الغد.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة
السماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و31 درجة مئوية.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة
السماء صافية والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية وتسجل تراجعا بسيطا غدا.

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12 مارس، 2024 11:05 ص
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