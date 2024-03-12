افتتاح “شارع الفنار” في درنة بعد تعرضه لدمار “إعصار دانيال”

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افتتح بالقاسم خليفة حفتر المدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا شارع عمر بن الخطاب الحيوي والشهير بـ (شارع الفنار) في وسط مدينة درنة بعد أشهر من تعرضه لدمار بفعل الفيضان الناجم عن “إعصار دانيال”.

و”الفنار” هو شارع تجاري حيوي ورئيسي لدرنة وضواحيها، وقد جرت صيانته في إطار إعمار المدينة، وقد شهد الشارع “إفطارًا جماعيًا” في أول أيام شهر رمضان المبارك في حضور مدير الصندوق.

وأكّد صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا قرب عمليات الصيانة والترميم لجميع الشوارع في القريب العاجل لتعود المدينة بعد كارثة الفيضان في سبتمبر الماضي زاهرة كسابق عهدها.

بحث عراقيل عمل الشركات في درنة

واجتمع، اليوم الثلاثاء، بلقاسم حفتر مع جميع الشركات العاملة في مشروع الــ 2000 وحدة سكنية، وذلك لمعرفة المشاكل والعراقيل التي تواجه عملها، بالإضافة إلى تحديد مواعيد العمل في شهر رمضان المبارك.

وقال صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، إن بالقاسم حفتر أجرى، اليوم، اتصالا بـ عقيلة صالح رئيس البرلمان، مؤكدًا له استمرار الأعمال في درنة إلى حين الانتهاء منها حسب الخطة الزمنية الموضوعة من قبل الصندوق.

وبحسب الصندوق، فقد ثمّن عقيلة إنجازات الصندوق في المدن المتضررة من الفيضانات والسيول.

وفي سبتمبر 2023 ضرب فيضان مدمر ناجم عن “إعصار دانيال” عدة مناطق في شرق ليبيا، أبرزها مدينة درنة، ما أدى إلى تدمير أحياء كبيرة ومقتل الآلاف من سكانها.