أوحيدة: نجاح اجتماع القاهرة متوقف على مدى دعم المجتمع الدولي

أخبار ليبيا 24

قال جبريل أوحيدة، عضو مجلس النواب، إن نجاح اجتماع الرئاسات الثلاث في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية، متوقف على مدى دعم المجتمع الدولي والأطراف المنخرطة في الأزمة للنتائج التي أعلن عنها، فضلا عن الأطراف الداخلية.

وأضاف أوحيدة في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لا يملك قرار المجلس الرئاسي وحده، لافتا إلى أن عضوا المجلس موسى الكوني وعبدالله الافي يشاركانه في الأمر، مشيرا إلى أن عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية سيدلي برأيه للمنفي، مؤكدا أن مندوب ليبيا في الجامعة العربية عبد المطلب ثابت، كان له دور في الترتيب لاجتماع القاهرة، استنادا لعلاقاته مع الأطراف الليبية.

مخرجات اجتماع القاهرة

وكانت جامعة الدول العربية قد أعلنت مخرجات لقاء المنفي وعقيلة وتكالة، وكانت أبرز بنودها التأكيد على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية، إضافة إلى تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة”6+6″ وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة.

وأضافت الجامعة في بيان لها أن الاجتماع اسفر أيضا عن وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن، إضافة إلى توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية.

ودعا البيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل انجاحه، فيما اتفق المجتمعون على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ، كما ثمن الحاضرون دور جامعة الدول العربية على تقريب وجهات النظر للوصول إلى إتمام العملية الانتخابية بليبيا.