وضع خطة أمنية لمديرية أمن ومطار بنينا خلال شهر رمضان

أخبار ليبيا 24

ناقشَ وزير الداخلية، اللواء عصام أبو زريبة، مساء اليوم الاثنين، مع مدير أمن منفذ مطار بنينا الدولي اللواء سعد العكوكي، المشاكل والتحديات التي تواجهه العمل في المنفذ.

جرى خلال الاجتماع مناقشة سير العمل بالمديرية ومطار بنينا الدولي وتحديد الحلول المناسبة للصعوبات التي يواجهها العاملون في المنفذ، فضلا عن توفير الدعم الفني والتقني اللازم وتطوير آليات التفتيش والمراقبة لضمان أعلى مستويات الأمن في المنفذ.

كما ناقش الاجتماع استعدادات المديرية لشهر رمضان المبارك، حيث تم وضع خطة أمنية شاملة تهدف إلى ضمان سلامة وسلاسة سير العمل في المنفذ خلال هذه الفترة المهمة.

في ختام الاجتماع، أكد وزير الداخلية التزامه بتوفير جميع الاحتياجات والموارد المطلوبة لمديرية أمن منفذ مطار بنينا الدولي. وأشار إلى أهمية دعم جميع الإدارات والأجهزة الأمنية العاملة في المنفذ؛ لتحسين وتطوير العمل الأمني وتقديم خدمة مميزة لمستخدمي المطار.

وفي وقت سابق، ظهر اليوم الإثنين، بحث أبوزريبة، مع مدير أمن توكرة، اللواء “فوزي المهدي”، سير العمل في المديرية والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه العمل الأمني وسُبُل التغلب عليها.

وناقش الاجتماع الذي عُقدَ بمكتب الوزير، أوجه الدعم المادي والفني اللازمة للمديرية، بما في ذلك توفير آليات ومعدات جديدة، وتجهيز المكاتب الإدارية في المديرية، فضلاً عن وضع الموظفين في المديرية وإمكانية تجنيد المزيد من العنصر النسائي.

وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على تحديد موعد نهائي لافتتاح عدد من المقرات الأمنية في منطقة توكرة خلال شهر رمضان المبارك، بعد الانتهاء من اللمسات الأخيرة والتجهيزات اللازمة للمكاتب.

في نهاية الاجتماع، أكد وزير الداخلية التزام وزارة الداخلية بدعم المديرية ومنتسبيها، وذلك لتعزيز وتطوير العمل الأمني في المنطقة.