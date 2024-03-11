مصباح أوحيدة: “باتيلي” يُضيع الوقت ويسعى إلى خلق ظروف عمل غير قابلة للتطبيق

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب، مصباح دومة أوحيدة، إن المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، يُضيع الوقت، وإلى الآن لم يصل إلى درجة كافية من الفهم للقضية الليبية.

وأوضح أوحيدة في تصريح لأخبار ليبيا 24 ، اليوم الاثنين، أن باتيلي يسعى إلى خلق ظروف عمل غير قابلة للتطبيق، مشيرا إلى أن المرجعية تتمثل في اتفاق الصخيرات الذي ينص صراحة على أن أطراف الاتفاق هما مجلسي الدولة والنواب، وأما الباقي لا يمكن أن يكونوا أطرافا في هذه الحوارات.

وأكد أوحيدة أنه إذا كان هدف البعثة الوصول إلى الانتخابات فإن القوانين التي أصدرتها لجنة “6+6” تم التوافق عليها من قبل مجلسي الدولة والنواب.

وتابع أوحيدة: “إن القوانين تنص في صلب موادها صراحة على تشكيل حكومة جديدة وهي الأساس لأي عملية سياسية قادمة، لكن المبعوث الأممي يغمض عيناه عنها ويحاول أن يمرر مصالح الدول على حساب استقرار ومصالح ليبيا”.

وتحدى أوحيدة المبعوث الأممي إلى ليبيا في أن يظهر بموقف حقيقي في ظل اعتقال النائب “حسن جاب الله” الذي تعتقله حكومة طرابلس وعلى رأسها جهاز الردع والمدعي العام العسكري التابع للدبيبة، ولفت أوحيدة إلى أن من لا يستطيع البث في أبسط الحقوق لا يستطيع حلحلة الأزمة الليبية.

وأشار أوحيدة إلى أن إشراك كافة الأطراف في العملية السياسية له “خياران إما ظهور نفس النتائج وهذا لا يحل الأزمة، أو إفساد العملية لاستمرار بقائهم، وهو الوضع القائم الآن ولن نصل إلى تسوية”.