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قاتل 3 من العجيلات يسقط في قبضة الأمن بطرابلس

11 مارس، 2024 12:59 م
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أمن طرابلس يقبض على مطلوب في قتل 3 أشخاص في العجيلات

أخبار ليبيا 24

قبض البحث الجنائي على مطلوب متورط في قتل ثلاثة أشخاص بمدينة العجيلات بغرب ليبيا، وفق ما ذكرت مديرية أمن طرابلس.

وقالت المديرية، اليوم الاثنين، إن عملية القبض جاءت في إطار التعاون المثمر بين مكونات وزارة الداخلية، وبالاستناد إلى كتاب مديرية أمن العجيلات بضبط ” مطلوب” في واقعة قتل ثلاثة أشخاص.

إحالة المتهم إلى العجيلات

وأضافت، أن أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي طرابلس ألقوا القبض على المطلوب وأحيل لمديرية أمن العجيلات من حيث الاختصاص.

وفي عملية أخرى، قالت مديرية أمن طرابلس، إن أعضاء التحري بمركز شرطة حي الأندلس ألقوا القبض على متهم في واقعة اعتداء على أحد المواطنين.

وأضافت، أن عملية القبض جاءت عقب تقديم المجني عليه بلاغا بالواقعة. وقالت إن بعد ضبط المتهم والاستدلال معه، أحيل للنيابة بتهمة الإيذاء البسيط والتهديد والسب.

هذا وكشفت مديرية أمن طرابلس عن عدد التهم والمتهمين التي سجلها مكتب البحث الجنائي خلال الفترة من 29 فبراير وحتى 6 مارس 2024.

وقالت المديرية، إن الذين أحيلوا إلى النيابات ومراكز الشرطة والجهات الأخرى بلغ عددهم 58 متهما، فيما بلغ عدد الوقائع الجنائية 60 واقعة.

كما كشفت مديرية أمن طرابلس عن عدد المتهمين المحالين إلى النيابة العامة عبر مراكز الشرطة بالمديرية.

وذكرت مديرية أمن طرابلس، أن عدد المتهمين بلغ 144متهما، وقد أحيلوا للنيابة العامة بتاريخ 7 مارس2024 و9مارس 2024. وأضافت أن عدد محاضر الاستدلال المفتوحة لدى مراكز الشرطة بلغت 210 محاضر.

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11 مارس، 2024 12:59 م
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