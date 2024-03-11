إقتصادالأخبار

في طريقها إلى الصين.. ميناء الحريقة النفطي يستقبل ناقلة مليونية ثانية خلال مارس

11 مارس، 2024 11:49 م
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أخبار ليبيا 24

كشف مصدر في ميناء الحريقة النفطي، التابع لشركة الخليج العربي، عن أن الناقلة النفطية (سي سابفيرو) رست مساء اليوم الاثنين، على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق.

وأضاف المصدر، في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″، أن الناقلة ستشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وأشار إلى أن هذه الناقلة هي الناقلة المليونية الثانية خلال شهر مارس الجاري، لافتًا إلى أن الناقلة آتية من إيطاليا وتحمل علم اليونان.

وأوضح أن الإنتاج اليومي المستلم من حقليّ مسلة والسرير قد بلغ 185 برميلًا، عبر أنبوب بطول 513 كيلومترًا وقطر 34 بوصة.

وأكد المصدر أن عمليات الإنتاج والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا، وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

أسعار النفط في السوق العالمية

وفي السوق العالمية، استمرت الخسائر في أسعار النفط، الأسبوع الماضي، بفعل القلق بشأن تباطؤ الطلب في الصين، على الرغم من أن المخاطر الجيوسياسية المستمرة المحيطة بالشرق الأوسط وروسيا حدت من الانخفاض.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الاثنين، 55 سنتًا، بما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 81.53 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتًا، أو 0.7 بالمئة، إلى 77.44 دولار.

وانخفض كلٌ من الخامين القياسيين الأسبوع الماضي، مع انخفاض برنت 1.8% وخام غرب تكساس الوسيط 2.5% بفعل بيانات صينية سلبية أشارت إلى تراجع الطلب في ثاني أكبر منتج للنفط في العالم.

11 مارس، 2024 11:49 م
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