شركة الكهرباء: نعمل على فتح تحقيق شامل في حريق الكريمية

أخبار ليبيا 24

قالت الشركة العامة للكهرباء إنها تعمل على إجراء تحقيق شامل بملابسات الحريق الذي حدث أمس الأحد بمخازن شركة الأعمال الكهربائية التابعة للشركة القابضة، مشيرة إلى إحالة التقارير للجهات ذات العلاقة فور الانتهاء منها.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء في بيان لها، اليوم الإثنين، أن شركة الأعمال الكهربائية لا تتبع لها إدارياً ومالياً وتعتبر إحدى الشركات الموردة للمواد والمعدات الداخلة في تطوير الشبكة العامة.

وقالت الشركة إن المواد والمعدات المخزنة بمخازن شركة الأعمال الكهربائية جرى توريدها لصالح الشركة العامة للكهرباء وفق عقود أرقام (1) لسنة 2010، (9) 2010 ولم يجر تسلُّمها من قبل الشركة.

وتسبب الحريق في إصابة 12 شخصا، على ما أعلن، اليوم الإثنين، جهاز الإسعاف والطوارئ، عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”.

وقال الجهاز في بيان مقتضب، إن ثلاثة أفراد من الدفاع المدني تعرضوا لإصابات طفيفة، مشيرا إلى إحصائه تسع حالات اختناق تلقت العلاج في مكان الحريق من بينها عضو فريق الطوارئ ببلدية حي الأندلس.

وكان قد اندلع حريق هائل بمخازن شركة الأعمال الكهربائية في منطقة الكريمية؛ إذ اشتعلت النيران في مواد خاصة بتنفيذ المشروعات الكهربائية، ولم تعرف بعد أسباب اندلاع الحريق أو الأضرار الناجمة عنه، فيما خاطبت شركة الكهرباء النائب العام للمطالبة بتكليف من يلزم للتحقيق مع كل من له علاقة بالحريق، وتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاعه وما إذا كان قد اندلع بشكل متعمد أم لا وتحديد المسؤولية عن ذلك.