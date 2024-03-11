حمّاد: على النيابة العامة التحقيق لمعرفة مسببات حريق مخازن الكهرباء بالكريمية

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دعا أسامة حمّاد رئيس الحكومة المعينة من البرلمان النائب العـام لفتح تحقيق موسع بشأن الحريق الضخم الذي اندلع بأحد مخازن الشركة العامة للكهرباء بمنطقة الكريمية في طرابلس.

واندلع حريق ضخم بمخازن الشركة العامة للكهرباء بمنطقة الكريمية في طرابلس يوم الأحد. وأظهرت مقاطع فيديو شدة الحريق والانفجارات التي خلفها الحريق بمخازن الكهرباء.

حمّاد: يجب الاستعانة بالقضائيين المعتمدين

وقال حمّاد، إنه يجب على سلطات التحقيق التأكد ما إذا كان اندلاع الحريق بفعل فاعل أم لأسباب أخرى، مطالبا بالاستعانة بالقضائيين المعتمدين للوقوف على الحقيق، اثباتا لحقوق المواطنين.

من جانبه كشف رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ورئيس الجمعية العمومية لشركة الكهرباء القابضة أن الحريق أدى إلى تلاف المواد الخاصة بتنفيذ المشروعات الكهربائية.

وطالب محمد المشاي، النيابة العامة بفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات الحريق، ومعرفة ما إذا كان متعمدًا أم عرضيًا، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات المترتبة عن هذا الحادث.

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الاثنين، إن فرق الطوارئ لازالت مستمرة في العمل حتى هذه اللحظة بمكان الحريق بمخازن الكهرباء في منطقة الكريمية.

تسجيل 12 إصابة

وأضاف، أن الحريق تسبب في 12 إصابة، منها ثلاث إصابات طفيفة لعناصر الإطفاء من الدفاع المدني و9 حالات اختناق، إحداها لعضو فريق الطوارئ بلدية حي الأندلس.

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ إنّه قدّم لفرق الدفاع المدني المستلزمات الطبية والكمامات لسلامة الجميع من الدخان الكثيف جراء الحريق بمخازن الكهرباء في منطقة الكريمية.