الأخبارليبيا

حمّاد: على النيابة العامة التحقيق لمعرفة مسببات حريق مخازن الكهرباء بالكريمية

11 مارس، 2024 11:43 ص
0 0
حرق ضخم بمخازن شركة الكهرباء في منطقة الكريمية بطرابلس

أخبار ليبيا 24

دعا أسامة حمّاد رئيس الحكومة المعينة من البرلمان النائب العـام لفتح تحقيق موسع بشأن الحريق الضخم الذي اندلع بأحد مخازن الشركة العامة للكهرباء بمنطقة الكريمية في طرابلس.

واندلع حريق ضخم بمخازن الشركة العامة للكهرباء بمنطقة الكريمية في طرابلس يوم الأحد. وأظهرت مقاطع فيديو شدة الحريق والانفجارات التي خلفها الحريق بمخازن الكهرباء.

حمّاد: يجب الاستعانة بالقضائيين المعتمدين

وقال حمّاد، إنه يجب على سلطات التحقيق التأكد ما إذا كان اندلاع الحريق بفعل فاعل أم لأسباب أخرى، مطالبا بالاستعانة بالقضائيين المعتمدين للوقوف على الحقيق، اثباتا لحقوق المواطنين.

من جانبه كشف رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ورئيس الجمعية العمومية لشركة الكهرباء القابضة أن الحريق أدى إلى تلاف المواد الخاصة بتنفيذ المشروعات الكهربائية.

حمّاد: يجب الاستعانة بالقضائيين المعتمدين لمعرفة ملابسات الحريق

وطالب محمد المشاي، النيابة العامة بفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات الحريق، ومعرفة ما إذا كان متعمدًا أم عرضيًا، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات المترتبة عن هذا الحادث.

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الاثنين، إن فرق الطوارئ لازالت مستمرة في العمل حتى هذه اللحظة بمكان الحريق بمخازن الكهرباء في منطقة الكريمية.

الإسعاف والطوارئ: تسجيل 12 إصابة جراء حريق مخازن الكهرباء بالكريمية
الإسعاف والطوارئ: تسجيل 12 إصابة جراء حريق مخازن الكهرباء بالكريمية

تسجيل 12 إصابة

وأضاف، أن الحريق تسبب في 12 إصابة، منها ثلاث إصابات طفيفة لعناصر الإطفاء من الدفاع المدني و9 حالات اختناق، إحداها لعضو فريق الطوارئ بلدية حي الأندلس.

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ إنّه قدّم لفرق الدفاع المدني المستلزمات الطبية والكمامات لسلامة الجميع من الدخان الكثيف جراء الحريق بمخازن الكهرباء في منطقة الكريمية.

 

11 مارس، 2024 11:43 ص
0 0

المزيد من الأخبار

رياح جنوبية غربية نشطة على ليبيا

الأرصاد: طقس متقلب على شمال شرق ليبيا.. وسرعة الرياح تصل لـ 50 كيلومترا

11 مارس، 2024 11:28 ص
انخفاض العقود الآجلة لخام النفط برنت اليوم الاثنين 55 سنتا

النفط يُمنى بخسائر جديدة بفعل تباطؤ الطلب في الصين

11 مارس، 2024 11:07 ص
frame 54

الدبيبة: ندعم جهود باتيلي الهادفة للوصول إلى انتخابات عادلة ونزيهة

11 مارس، 2024 10:55 ص
frame 52

حكومة الدبيبة تحدد مواعيد الدوام الرسمي في رمضان

11 مارس، 2024 1:02 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى