حماد لـ”الكبير والبرعصي”: مهمتكما حماية أموال النفط والغاز.. حق الشعب

أخبار ليبيا 24

طالب أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية- الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، ونائبه مرعي البرعصي، الاضطلاع –في أسرع وقت- بمهامهما كلجنة حراسة قضائية على إيرادات بيع النفط والغاز الليبي “أموال الشعب الليبي”، واتخاذ كل ما يلزم بشكل عاجل لحمايتها من العبث والفساد المالي والإداري، وإعداد تقارير دورية عن الأعمال المتخذة والمنجزة تنفيذًا للأمر الولائي.

وفي خطابه لـ”المركزي”، أشار “حماد” إلى الأمر الولائي رقم 23 لسنة 2023، والصادر من محكمة أجدابيا الابتدائية بتاريخ 2023/3/10، والذي يقضي بفرض الحراسة القضائية على أموال وإيرادات بيع النفط والغاز، ولفت إلى قرار محكمة أجدابيا الابتدائية الصادر بتاريخ 2023/7/18 بشأن تعيين “الكبير” و”البرعصي” كلجنة حراسة قضائية على أموال وإيرادات النفط، وذلك تنفيذًا للأمر الولائي.

أموال الشعب

وأضاف: “بناء على كتاب رئيس الحكومة الليبية بشأن ترشيحكما لهذا المهمة، والمؤرخ في 2023/7/17. وحيث إن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية سبق وأن رفعت استشكالًا في تنفيذ هذا الأمر الولائي، وجرى نظر هذا الاستشكال أمام الدائرة المختصة في عدة جلسات، وقضت دائرة الأمور الوقتية والمستعجلة بمحكمة أجدابيا الابتدائية بتاريخ اليوم الاثنين الموافق 2024/3/11 برفض الاستشكال في تنفيذ الأمر الولائي المشار إليه، وأصبح قانونًا محلًا للتنفيذ وبشكل عاجل”.

ورأى أن عليهما النظر للمسؤولية القانونية والقضائية والتاريخية أمام جميع أفراد الشعب الليبي والأجيال القادمة، لأن هذه القضية تتعلق بأموال الشعب الليبي وحقه في ثرواته.