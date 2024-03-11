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حكومة حمّاد تحدد توقيت الدوام طيلة رمضان

11 مارس، 2024 3:50 م
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حكومة حمّاد تحدد توقيت الدوام طيلة رمضان

أخبار ليبيا 24

حددت الحكومة المعينة من البرلمان ساعات الدوام الرسمي طيلة أيام شهر رمضان المبارك للعام 2024.

ونصّ القرار، الصادر عن أسامة حمّاد رئيس الحكومة، اليوم الاثنين، على أن يبدأ الدوام الرسمي للوحدات الإدارية الحكومية من وزارات ومؤسسات وهيئات وأجهزة ومصالح عامة وما في حكمها اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة مساءً.

ويشمل القرار دوام عمل الهيئات القضائية والمدنية النظامية والمؤسسات التعليمية والتدريبية والمرافق الصحية العامة.

حكومة حمّاد تحدد توقيت الدوام طيلة رمضان

وأعلنت ليبيا الأحد أن اليوم الاثنين هو المتمم لشهر شعبان وأن يوم الثلاثاء هو أول أيام الشهر الفضيل بعد تعثر رؤية الهلال داخل البلاد.

وكذلك حددت حكومة الدبيبة الدوام طيلة رمضان اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة مساءً.

إعلان رمضان

ومساء الأحد أعلنت لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة حمّاد ودار الإفتاء في طرابلس، تعذّر رؤية هلال شهر الفضيل نظرًا لسوء حالة الطقس.

وقالت لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة حمّاد، إن يوم الاثنين الموافق لـ11 مارس هو المتمم لشهر شعبان لهذا العام 1445هـ، وأن يوم الثلاثاء الموافق لـ12 هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك بينما أعلنت غالبية الدول العربية والإسلامية اليوم الاثنين أول أيام الشهر  المبارك.

 

 

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11 مارس، 2024 3:50 م
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