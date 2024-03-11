تكريم ميار صلاح الدين لإسهاماتها في “الإعلام صديق المرأة”

أخبار ليبيا 24

صعدت الناشطة الشابة ميار صلاح الدين، منصة التكريم، مؤخرًا؛ تقديرًا لإسهاماتها القوية في تعزيز الخطاب الإعلامي “صديق المرأة”، وذلك على هامش فعاليات المعرض الأول للتمكين الاقتصادي للمرأة الليبية.

كما حازت “ميار” لقب “سفيرة الإعلام الصديق للمرأة”، في إطار تقدير الرسائل الإعلامية التي تبنتها، والفضاءات النسائية المجتمعية التي خصصتها، والمبادرات التي عملت عليها، والهادفة لتمكين ودعم الإعلامييات والصحفييات الليبيات، والسعي لزيادة الوعي بقضايا المرأة الليبية وإنجازاتها داخل المجتمع في شتى الميادين، وما لها من خطوات في تنميته وتطويره.

وعلى مدار سنوات، نجحت المرأة الليبية في الوصول لأعلى المناصب، وارتقت لأرفع منصات العلم، وساهمت بقوة في محاولة جعل مستقبل ليبيا أفضل.

إنجازات المرأة الليبية

وامتدت مساهمات المرأة الليبية لمختلف المجالات، فنرى إنجازاتها في الطب والرياضة والسياسة والثقافة والفن، وما يحدث حولها من صراعات لا يزيدها إلا عزيمة وقوة، وتجاهر بحلمها دون خوف، بأن ترى ليبيا آمنة للأجيال الجديدة.

وفي المجال الإعلامي، تزيد الضغوط التي تواجهها المرأة بشكل عام، لأن ذلك المجال يستدعي الاشتباك مع الواقع وخوض المخاطر والصراعات، وهي أمور تفرض على من يقترب منها التحلي بالشجاعة والإيمان بالقضية، لذا تستحق المرأة الليبية التكريم، ولذا تستحق قضايا المرأة تسليط الضوء، لترى كل بنت ليبية ما استطاعت المرأة تحقيقه إن صدقت وآمنت بحلمها.