تحديد مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان

أخبار ليبيا 24

أصدر موسى المقريف، وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، منشورًا بشأن تحديد المواعيد الدراسية لمراحل التعليم (الأساسي – الثانوي – الديني) خلال شهر رمضان المبارك.

وتحدد المواعيد الدراسة بالمؤسسات التعليمية العامة والخاصة (لأساسي – الثانوي – الديني) خلال شهر رمضان المبارك للعام الدراسة الحالي 2024-2023 بحيث تنطلق الحصة الأولى في الفترة الصباحية على تمام التاسعة صبحا وتنتهي الحصة الأخيرة على تمام الساعة 12:20 مساء.

أما بالنسبة للفترة المسائية تبدأ الحصة الأولى على تمام الساعة 12:30 مساء على تنتهي الحصة الأخيرة على تمام الساعة 2:50 مساء، على أن يتم تجميد مواد النشاط المدرسي خلال شهر رمضان المبارك للعام الدراسي الحالي.

وبحسب القرار، توقف الدراسة برياض الأطفال خلال شهر رمضان المبارك للعام الدراسي الحالي.

ويتم تحديد المواعيد الدراسية للمؤسسات التعليمية بنظام دوام اليوم الكامل وفق ما يصدر عن مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية.

وحث القرار كافة الجهات التابعة لوزارة التربية والتعليم التقيد بما ذكر فيه على أن يلغى كل ما يخالف ذلك.

تحديد مواعيد الدوام الرسمي في رمضان

وأصدر عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، أمس الأحد، قرارًا يقضي بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك.

وحددت المادة الأولى من القرار رقم “106” لسنة 2024 ساعات الدوام الرسمي خلال رمضان لتبدأ في الساعة العاشرة صباحًا وتنتهي في الثالثة ظهرًا.

فيما حضت المادة الثانية من القرار الجهات المختصة على تنفيذه من تاريخ صدوره.