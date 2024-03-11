بعد يوم واحد من الاجتماع بمبعوث بوتين.. النايض يلتقي “مبعوث بايدن”

أخبار ليبيا 24

اجتمع الأستاذ الدكتور عارف علي النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، المُرشح الرئاسي- بالمبعوث الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال الأمريكي، جيريمي برنت؛ لمناقشة التطورات والأوضاع السياسية والاقتصادية والمجتمعية الحالية في ليبيا.

وتضمن الاجتماع، الذي انعقد اليوم، مرئيًا، بحث سبل تعاون الأحزاب السياسية والنسيج الاجتماعي والمجتمع المدني مع البعثة الأممية والمبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، للمضي قدمًا في العملية السياسية المفضية إلى الانتخابات.

ويأتي ذلك الاجتماع في إطار تحركات مكثفة يجريها “النايض” لتحشيد الدعم الدولي لتغيير الحكومة، وضمان اعتراف مجلس الأمن بها.

التقى بوغدانوف

وفي وقت سابق، كشف “النايض” عن أنه اجتمع بنائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، لبحث سبل الوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، وصيانة السيادة والوحدة والإرادة الليبية الحرة.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن “بوغدانوف” ناقش مع “النايض” مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل الإعداد لإجراء الانتخابات العامة، موضحة أنه جرى خلال اللقاء تبادل مفصل وشامل لوجهات النظر حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولفتت “الخارجية الروسية” إلى أنه جرى خلال اللقاء التركيز على الوضع المستجد في ليبيا، بما في ذلك قضايا الإعداد وإجراء الانتخابات العامة. وخلال ذلك، جرى التأكيد على أهمية التوصل إلى تسوية مبكرة للأزمة الليبية على أساس توافق وطني للقوى السياسية وفقًا لتطلعات شعب هذا البلد.