باتيلي: على القادة الليبيين الاتفاق على حكومة موحدة لقيادة البلاد نحو الانتخابات

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قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، إن على القادة الليبيين أن يكونوا عند مستوى التحدي الذي يواجه بلادهم؛ بأن يتفقوا على حكومة موحدة لقيادة البلاد نحو الانتخابات.

جاء ذلك على موقع (X)، بعد لقائه الأحد، عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، والذي جاء بالتزامن مع لقاء رؤساء المجالس الثلاثة في ليبيا بالقاهرة.

باتيلي يدعو لحل مستدام للأزمة في ليبيا

وقدّم باتيلي التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، معبرًا عن أمله في أن يُلهم القادة الليبيين كي يعملوا على تعزيز السلام والحوار والوحدة، وإيجاد حل مستدام يلبي طموح الشعب الليبي في إنهاء الانقسام وعدم الاستقرار في البلاد.

ولازالت العملية السياسية في ليبيا متعثرة منذ انهيار الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021 وسط خلافات حول القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة لتنفيذها.

ويرفض عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية التنازل عن السلطة لحكومة ليبية موحدة جديدة دون إجراء انتخابات وطنية.

اتفاق ثلاثي على تشكيل حكومة موحدة

والأحد قال رؤساء البرلمان ومجلسي الدولة والرئاسي إنهم اتفقوا على “ضرورة” تشكيل حكومة ليبية موحدة جديدة تشرف على الانتخابات التي طال انتظارها.

واجتمع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، ومحمد تكالا رئيس المجلس الأعلى للدولة، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، في القاهرة بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

وفي بيان مشترك، دعا “الرؤساء الثلاثة” بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والمجتمع الدولي إلى دعم مقترحاتهم لتشكيل حكومة ليبية موحدة.

وقالوا إنهم اتفقوا على تشكيل لجنة فنية “للنظر في النقاط الخلافية”، لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة.

وذكروا أنهم اتفقوا على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.