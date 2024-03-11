النفط يُمنى بخسائر جديدة بفعل تباطؤ الطلب في الصين

أخبار ليبيا 24

واصلت أسعار النفط خسائر الأسبوع الماضي بفعل القلق بشأن تباطؤ الطلب في الصين، على الرغم من أن المخاطر الجيوسياسية المستمرة المحيطة بالشرق الأوسط وروسيا حدت من الانخفاض.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الاثنين، 55 سنتا، بما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 81.53 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتا، أو 0.7 بالمئة، إلى 77.44 دولارا.

وانخفض كلا الخامين القياسيين الأسبوع الماضي، مع انخفاض برنت 1.8% وخام غرب تكساس الوسيط 2.5% بفعل بيانات صينية سلبية أشارت إلى تراجع الطلب في ثاني أكبر منتج للنفط في العالم.

أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في فبراير، لكن ارتفاع معدل البطالة واعتدال مكاسب الأجور أبقا خفضًا متوقعًا لسعر الفائدة في يونيو من مجلس الاحتياطي الفيدرالي مطروحًا على الطاولة.

وحددت الصين الأسبوع الماضي هدف النمو الاقتصادي لعام 2024 بنحو 5%، وهو ما وصفه العديد من المحللين بأنه طموح دون المزيد من التحفيز.

ضعف الطلب الصيني على النفط

وأظهرت بيانات، يوم الخميس، أن واردات الصين من النفط الخام، ارتفعت في الشهرين الأولين من العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، لكنها كانت أضعف من الأشهر السابقة، لتواصل اتجاه تراجع المشتريات من قبل أكبر مشتر في العالم.

وعلى جانب العرض، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في وقت سابق من هذا الشهر على تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الثاني.

ويرى محللون أن تمديد أوبك + اتفاقها الطوعي لخفض الإنتاج حتى نهاية الربع الثاني، فإن هذا قد يؤدي إلى تضييق السوق مع تعافي الطلب من ركوده الموسمي.