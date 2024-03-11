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الفاعليات الوطنية مصراتة: نرحب بمخرجات اللقاء الثلاثي بالقاهرة.. وندعو المجتمع الدولي لدعمها

11 مارس، 2024 2:57 م
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المنفي وعقيلة وتكّالة يتفقون على “ضرورة” تشكيل حكومة ليبية موحدة جديدة تشرف على الانتخابات

أخبار ليبيا 24

رحّبت الفاعليات الوطنية مصراتة بمخرجات اللقاء الثلاثي بين رؤساء مجالس البرلمان والدولة والرئاسي، الذي رعته جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، داعيةً المجتمع الدولي لدعمها.

وضم اللقاء محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، ومحمد تكالا رئيس المجلس الأعلى للدولة، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب.

واتفقت الأطراف الثلاثة على “ضرورة” تشكيل حكومة جديدة تكون مهمتها إنجاز الاستحقاق الانتخابي، وكذلك توسعة التوافق الوطني لدعم العملية الانتخابية وفق القوانين الانتخابية التي أنجزته لجنة +6+6 وإصدارها بشكل رسمي.

الفاعليات الوطنية مصراتة: ندعو المجتمع الدولي لدعم المخرجات

ودعت الفاعليات الوطنية مصراتة، في بيان، البعثة الأممية والأطراف الدولية إلى دعم هذه المخرجات والعمل على إنجاحها، ومعاقبة كل من يحاول عرقلة تفعيل العملية السياسية وإفشال المسار التوافقي.

وفي ختام لقائهم بالقاهرة برعاية الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، قال المنفي وعقيلة وتكّالة، إنهم اتفقوا على “ضرورة” تشكيل حكومة ليبية موحدة جديدة تشرف على الانتخابات التي طال انتظارها.

الفاعليات الوطنية مصراتة: ندعو المجتمع الدولي لدعم المخرجات
الفاعليات الوطنية مصراتة: ندعو المجتمع الدولي لدعم المخرجات

ودعا “رؤساء المجالس الثلاثة” في بيان مشترك، بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والمجتمع الدولي إلى دعم مقترحاتهم لتشكيل حكومة ليبية موحدة.

وأكّدوا أنهم اتفقوا على تشكيل لجنة فنية “للنظر في النقاط الخلافية”، لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة. وقالوا إنهم اتفقوا على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.

 

 

 

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11 مارس، 2024 2:57 م
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