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الصحة الحيوانية: لا إصابات بالحمى القلاعية في سرت

11 مارس، 2024 11:41 م
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أخبار ليبيا 24

قال سعد السيوي، مدير مكتب الصحة الحيوانية ببلدية سرت، عضو اللجنة الفرعية لمتابعة مرض الحمى القلاعية بالبلدية، إن السوق المركزية لبيع المواشي في المنطقة لا تزال مغلقة حتى الآن؛ بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي مرض الحمى القلاعية.

وأضاف “السيوي”، في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية “وال”، اليوم، أن منطقة سرت لم تسجل أية إصابات بمرض الحمى القلاعية بين رؤوس المواشي والأغنام والإبل حتى الآن، مشيرًا إلى أن بلدية سرت اتخذت الإجراءات والترتيبات اللازمة كافة لمتابعة الملف بعد تسجيل إصابات بالمرض في عدة مناطق خلال الفترة الماضية.

وكانت قد شكلت بلدية سرت خلال الفترة الماضية، غرفة عمليات ومتابعة برئاسة رئيس جهاز الحرس البلدي سرت وعضوية مديري مكاتب الصحة الحيوانية والإصحاح البيئي والشرطة الزراعية، وذلك ضمن إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار مرض الحمى القلاعية.

وقررت غرفة العمليات والمتابعة في سرت إغلاق سوق بيع المواشي في المنطقة تجنبًا لانتشار مرض الحمى القلاعية بالتزامن مع إعلانات ممثلة في مختلف البلديات، شملت أيضًا منع نقل المواشي من وإلى المدن والمناطق كإجراءات احترازية للحد من انتشار المرض.

وتعاني الثروة الحيوانية في ليبيا من مخاطر متعددة، إذ ظهر خلال الفترة الماضية مرض الجلد العقدي في مناطق شرق البلاد وسبقها ظهور مرض الحمى القلاعية.

ويرى كثير من الخبراء أن سبب انتشار الأمراض بين الحيوانات هو تردى الأوضاع الصحية وعدم اضطلاع الجهات المختصة بواجباتها تجاه القطاعات الحيوانية، كما أن البلاد استقبلت خلال الفترة الماضية جرعات كبيرة من الأدوية البيطرية المغشوشة وهو ما تسبب في هذه الكارثة.

 

11 مارس، 2024 11:41 م
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