السعودية ترحب بثمار “اتفاق القاهرة الثلاثي”: ندعم استقرار ليبيا

أخبار ليبيا 24

أشادت وزارة الخارجية السعودية بنجاح اجتماع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، ومحمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة- بجامعة الدول العربية في القاهرة، بهدف إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا وإنهاء أزمتها، ورحبت بمخرجاته.

وأكدت “الخارجية السعودية”، في بيان، اليوم الاثنين، أن المملكة العربية السعودية صاحبة موقف داعم للجهود العربية والدولية الرامية لتحقيق الاستقرار لليبيا في ليبيا، مشددة على أنها تؤيد كل مساعي الحل السياسي وتتمنى التقدم والازدهار لليبيا وشعبها الشقيق.

وسبق وأن أعلنت الجامعة العربية، أمس، الأحد، مخرجات اجتماع القاهرة، التي تضمنت “وجوب تشكيل حكومة تقود لانتخابات وتقدم الخدمات الضرورية للمواطنين والتوافق على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخل أجنبي في شؤونها”، كما توافق الرؤساء الثلاثة على تشكيل لجنة فنية بمرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة.

خطوة فاقت التوقعات

كما جرى التوافق على «توحيد المناصب السيادية لتفعيل دورها، ودعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق، وعقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق.

وفي نهاية اجتماع الجامعة، أكد الأمين العام، أحمد أبو الغيط، أن نتائج الاجتماع كانت إيجابية وفاقت توقعاته، واصفًا إياها بأنها «إنجاز واضح».

وأعرب أبو الغيط عن عن أمله في أن يجري البناء على ما تحقق في النقاط السبع الصادرة عن الاجتماع.