الدبيبة يوجه باستمرار العمل في بعض الجهات خارج الأوقات الرسمية خلال رمضان

أخبار ليبيا 24

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، بمراعاة استمرار العمل في بعض الجهات الحكومية خارج الأوقات الرسمية خلال شهر رمضان.

وخاطب الدبيبة رؤساء الهيئات والمؤسسات والأجهزة الإدارية والمصالح والشركات العامة وما في حكمها، بتنبيه الجهات التابعة لهم، بمراعاة الجهات والمؤسسات والمرافق والشركات ذات الخدمات العامة والأمنية، التي تستوجب طبيعة اختصاصاتها استمرار مباشرة العاملين بها لأعمالهم، في غير أوقات العمل الرسمية وفق ما يحدده رئيس الوحدة الإدارية، وكذلك الجهات التي تتبع نظام العمل التناوبي في تقديم خدماتها للمواطنين.

وأمس الأحد، أصدر الدبيبة، قرارًا يقضي بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك.

وحددت المادة الأولى من القرار رقم “106” لسنة 2024 ساعات الدوام الرسمي خلال رمضان لتبدأ في الساعة العاشرة صباحًا وتنتهي في الثالثة ظهرًا.

فيما حضت المادة الثانية من القرار الجهات المختصة على تنفيذه من تاريخ صدوره.

وأعلنت لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية تعذرت رؤية هلال شهر رمضان ليلة أمس.

وقالت اللجنة في بيان لها: “إن اليوم الاثنين الموافق لـ11 مارس هو المتمم لشهر شعبان لهذا العام 1445هـ، وأن غدٍ الثلاثاء الموافق لـ12 هو أول أيام شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، سائلين المولى جل وعلا أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه إيماناً واحتسابا”.

من جانبها أعلنت دار الإفتاء الليبية، التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، أن اليوم الإثنين هو المتمم لشهر شعبان، لهذا العام 1445 هجري، وعليه يكون بعد غدٍ الثلاثاء هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام.