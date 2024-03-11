الدبيبة: ندعم جهود باتيلي الهادفة للوصول إلى انتخابات عادلة ونزيهة

أخبار ليبيا 24

جدد، عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، دعمه لجهود المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، التي تهدف إلى جمع كافة الأطراف الليبية لوضع خارطة طريق تصل بالبلاد للانتخابات، وفق قوانين عادلة ونزيهة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدبيبة وباتيلي، مساء اليوم الأحد، حيث تم بحث مستجدات الوضع السياسي، والوصول بالبلاد إلى الانتخابات.

وقال باتيلي إن البعثة الأممية في ليبيا تستمع لكل الأطراف السياسية والمجتمعية الليبية، مؤكداً أن دور البعثة يرتكز على ضمان الاستقرار في البلاد من خلال التقاء كل الأطراف للوصول إلى مرحلة الاستقرار من خلال إجراء الانتخابات.

يأتي ذلك في وقت أعلنت جامعة الدول العربية، مخرجات اجتماع القاهرة الثلاثي، مشيرة إلى الاتفاق على وجوب تشكيل حكومة موحدة تقود لإجراء الانتخابات الليبية وتقدم الخدمات الضرورية للمواطن، كذلك التوافق على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخل أجنبي في شؤونها.

وأقر الحاضرون بتشكيل لجنة فنية بمرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة.

وجرى الاتفاق على توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية، ودعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه.

واتفق الحاضرون على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.

وبدأت الجلسة الحوارية الليبية الهادفة إلى حل الانسداد السياسي في البلاد بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، بحضور كل من محمد المنفي، وعقيلة صالح، ومحمد تكالة.