الدبيبة: شددنا على ضرورة متابعة السلع المدعومة من الحكومة  

أخبار ليبيا 24

قال، عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، أنه شدد على ضرورة منح الفرصة لليبيين في تفعيل القطاع الخاص في مجال تجارة الخضروات واللحوم التي تسيطر عليها جنسيات أخرى دون إجراءات تنظيمية سليمة، موجهاً اللجنة الاقتصادية الأمنية وجهاز الحرس البلدي بضرورة متابعة السلع التي تم دعمها من قبل الحكومة بهدف استقرار السوق وأن بيعها يتم وفق الأسعار المعتمدة ، مؤكداً أن نتائج هذا الدعم بدأت تساهم في توفر السلع واستقرار أسعارها مقارنة بالعام 2023.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدبيبة، اليوم الإثنين، مع وزارة الاقتصاد والتجارة واللجنة الاقتصادية الأمنية؛ لمتابعة مدى توفر السلع الأساسية وضبط أسعارها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقدم وزير الاقتصاد والتجارة موقفاً أوضح فيه بأن السلع الأساسية متوفرة في المناطق كافة، مشيراً إلى وجود 45 سلعة أساسية متوفرة بأسعار منخفضة وجيدة، وأن العمل متواصل في متابعه الشركات الموردة والمصانع المحلية خلال اللجنة الاقتصادية الأمنية للتأكد من الكميات الموردة أو المصنعة وآلية توزيعها وأسعار التوريد وهامش الربح المتاح، مؤكداً بأن التنسيق مستمر مع جهاز الحرس البلدي والأجهزة الضبطية المختلفة بشأن القضاء على المضاربة في الأسعار.

وهنأ الدبيبة خلال الاجتماع أبناء الشعب الليبي بحلول الشهر المبارك، مؤكداً على ضرورة العمل بشكل جاد ومتواصل من قبل وزارة الاقتصاد بشأن متابعة توريدات السلع الأساسية ومراقبة إنتاجية المصانع المحلية ومقارنتها مع الأسعار المعروضة من طرفهم والعمل على وضع الضوابط اللّازمة؛ لضمان توفر السلع خلال هذا الشهر.

من جانبه أكد وكيل وزارة الاقتصاد خلال الاجتماع بأن الأسعار معتدلة خلال هذه الفترة ، والسلع الموردة والجاري توريدها كافية لتغطية السوق المحلي، مطمئناً المواطنين بأن متابعة السوق مستمرة بهدف وصول السلعة للمواطن، وأن الوزارة تعمل بشكل جاد للقضاء على الاحتكار ، حيث تم فتح اعتمادات للقطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمه (729 مليون) خصص منها ( 459 مليون) لتوفير السلع الأساسية لصالح ( 343 شركة لكافة السلع) ، وسيتم متابعة أعمال التوريد؛ لضمان استقرار السوق.