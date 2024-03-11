الأرصاد: طقس متقلب على شمال شرق ليبيا.. وسرعة الرياح تصل لـ 50 كيلومترا

أخبار ليبيا 24

يشهد شمال شرق ليبيا طقسا متقلبا مصحوبا برياح جنوبية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، بينما يكون الطقس معتدل على باقي المناطق، وفق ما ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية.

والرياح بشمال غرب ليبيا شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة وتكون بداية، اليوم الاثنين، جنوبية غربية نشطة السرعة على سرت مثيرة للأتربة والغبار.

ودرجات الحرارة القصوى، تتراوح على أغلب مناطق الشمال الغربي ما بين (21–26) مئوية وتسجل انخفاضا غدًا على أغلب المناطق.

والسماء على مناطق الشمال الشرقي لليبيا صافية، والرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة هذا اليوم على سهل بنغازي- الخليج والجبل الأخضر.

وتصل سرعتها، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، إلى خمسين كيلومتر في الساعة. والرياح مثيرة للأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية على بعض الأماكن.

وذكرت الأرصاد، أن الرياح تتحول تدريجيًا الليلة إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة مع تحسن في حالة الطقس.

ودرجات الحرارة القصوى بالشمال الشرقي، تتراوح على أغلب المناطق ما بين (22–28) مئوية وتسجل انخفاضًا غدًا على أغلب المناطق.

السماء صافية على أغلب مناطق ليبيا

وفي جنوب غرب البلاد، حالة السماء صافية والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة على غدامس والحمادة، بينما تكون اليوم جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على مناطق الجفرة. وتتحول غدًا إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى في تلك المنطقة تتراوح ما بين (30–34) مئوية، ولا تتجاوز (26) مئوية على غدامس والحمادة، وتسجل انخفاضًا غدًا على أغلب المناطق.

وحالة السماء في الجنوب الشرقي صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (28–30) مئوية.