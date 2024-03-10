نصية: على الكبير مغادرة منصبه وعقيلة معلوماته غير صحيحة

أخبار ليبيا 24

قال عبد السلام نصية، عضو مجلس النواب، إن البرلمان لا يملك صلاحية تعديل سعر الصرف، معتبرا أن هذه الأداة منوط بها مصرف ليبيا المركزي.

وأوضح نصية في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أنه إذا كان الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، لا يستطيع أن يمارس السياسة النقدية كيف يمكن أن يستمر في عمله ويدير المصرف؟، معتبرا أن تصريحات عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب بشأن موافقته على تعديل سعر الصرف، تكشف أن لديه معلومات غير صحيحة حول هذا الأمر.

و أضاف نصية أن عقيلة صالح يتحدث عن أن هذا الأمر لن يمس السلع الأساسية ولا قوت الليبيين، بينما تغيير سعر الصرف سيؤدي لارتفاع الأسعار بأكثر من 30%، متسائلاً لماذا الصديق الكبير لم يلجأ لمجلس النواب عندما فرض ضريبة مماثلة، وقت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج أو عندما عدل سعر الصرف في السابق.

نصية: نرفض أي قرار برلماني يخص تغيير سعر الصرف

وشدد نصية على رفضه نهائيًا لأن يتخذ مجلس النواب أي قرار يخص تغيير سعر الصرف، لأنه لايمكن أن نتدخل في السياسة النقدية، لافتا إلى أن تصرفات الكبير تُعقد المشهد الاقتصادي لأنه يعمل بمفرده من دون أي مجلس إدارة، ولا يمكن أن نوافق على أي إجراء يسحق الطبقة الفقيرة في ليبيا.

وأشار نصية إلى أنه رغم محاولات أطراف سياسية عديدة استغلال تصرفات الكبير، لكن الأزمة الأكبر أن تصرفاته تتسببت في أزمات اقتصادية كبيرة سيكون المواطن هو ضحيتها.