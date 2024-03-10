مع اقتراب رحيلها.. خارجية الدبيبة تتواصل مع موسكو هرباً من العزلة الدولية

أخبار ليبيا 24

مع اشتداد الخناق على حكومة الدبيبة منتهية الولاية، وتزايد العزلة الدولية يوما تلو الأخر، يسعى عبد الحميد الدبيبة للبحث عن أي مخرج لأزمته أملا في إعادة إحياء حكومته أو على أقل تقدير إيجاد موطئ قدم له في الحكومة الجديدة.

الدبيبة يحاول تغيير سياساته وإعادة بناء تحالفاته بعدما رأى إرهاصات تشكيل حكومة جديدة تلوح في الأفق، خاصة بعدما تخلت عنه الإدارة الأمركية ووسط أنباء قوية عن مغادرة أكبر داعميه المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، عن رئاسة البعثة لرغبته في خوض الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في السنغال من ناحية ولأن واشنطن تسعى للسيطرة على ملف الأزمة ستيفاني خوري والتي تم تعيينها نائبا لباتيلي تفاديا لأي فيتو سواء كان من روسيا أو الصين، الدبيبة حول دفته إلى موسكو عارضا نفسه وحكومته إن أمكن حليفاً للدب الروسي ومقدماً كافة التنازلات والتعهدات.

الطاهر الباعور المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، سار على نفس درب الدبيبة في مغازلة موسكو، مؤكدا أن حكومته

ليس لديها مانع أو تحفظ للعمل مع روسيا، مشيرا إلى أنها لا تمانع أيضا افتتاح القنصلية الروسية في بنغازي، ولكن وفقًا للأعراف والبروتوكولات الدبلوماسية.

وبحسب مراقبون للشأن الليبي فإن الباعور تناسى أن موافقة حكومته من عدمها لن يؤثر على القرار الروسي، أو حتى تسطيع منع بنغازي من استقبال مقرّ القنصلية الروسية، لافتين إلى أن الباعور تحاهل أن الحكومة التي يمثلها متتهية الصلاحية وفاقدة للسيطرة على أجزاء كبيرة من التراب الليبي، وينحصر نفوذها الوهمي على مقرها في طريق السكة فقط وبعد إذن المليشيات التي تسيطر على زمام الأمور في طرابلس.

تأمين البعثات الدبلوماسية!؟

وأبدى الباعور استعداد حكومته لتأمين السفارة الروسية في روسيا، لافتا إلى أنه تم السماح للسفارات بتوفير تأمين إضافي عن طريق التعاقد مع شركات أمنية خاصة

تصريحات الباعور أثارت انتقادات الخبراء، فمنهم من اعتبر أن الباعور يلوح لموسكو بصفقة تقضي باعتماد طرابلس وحكومتها كحكومة شرعية وأصيلة عن عموما ليبيا مقابل تقديم تسهيلات ومصالح لروسيا أختصرها الباعور في جملة تأمين السفارة تاركاً تقدير تلك المصالح للكرملين.

فيما يرى جانب معتبر أن الباعور يطلق تصريحات دبلوماسية يملاء بها الفراغ، كون حكومته لا تستطيع تأمين مقارها ولا حتى منزل رئيسها عبد الحميد الدبيبة الذي أكلته النيران الغاضبة للمتظاهرين أثناء الاحتجاجات الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيونى عقب لقاء نجلاء المنقوش بوزير خارجية الاحتلال.