“كرموس”: باتيلي أكد على صحة القوانين الانتخابية

أخبار ليبيا 24

قال عادل كرموس عضو المجلس الأعلى للدولة إن المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، أكد على أن القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب، والتي أعدتها لجنة 6+6 صالحة لإجراء الانتخابات.

وقال كرموس في تصريح لأخبار ليبيا 24، السبت، إن لقائهم مع ياتيلي كان بخصوص الأساس الدستوري ومخرجات لجنة 6+6.

وأضاف كرموس، أن ما نحتاجه الآن هو تنفيذ القوانين ووجود سلطة تنفيذية موحدة حتى نصل لانتخابات نزيهة وشفافة وتقبل نتائجها من كل الأطراف.

وحول مبادرة الحوار الخماسي للأطراف المؤسسة في ليبيا التي قدمها المبعوث الأممي، قال “كرموس”: “أبدينا رأينا بأن هذا اللقاء لن يكتب له النجاح لأنه يتعلق بالسلطة التنفيذية وبالتأكيد من له مصلحة في البقاء سيسعى لإفشال هذا اللقاء”.

من جانبه قال باتيلي عبر منصة “إكس” إنّه التقى اليوم بأعضاء المجلس الأعلى للدولة، ممثلين عن كتلة التوافق الوطني.

وأضاف، أنهم ناقشوا الجمود الذي يعتري العملية السياسية في ليبيا في الوقت الراهن واستعرضوا السبل والوسائل اللازمة لتجاوز حالة الانسداد السياسي.

باتيلي يشجع على تشكيل حكومة موحدة

وقال باتيلي: “شجعت الأعضاء على مواصلة جهودهم لبناء توافق في الآراء داخل المجلس الأعلى للدولة ومع مجلس النواب، ومع الطيف السياسي الليبي الواسع، بما في ذلك الأطراف الرئيسية، بشأن تنفيذ القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا نحو الانتخابات”.

قمة ثلاثية

هذا ويعقد رؤساء مجالس النواب والدولة والرئاسي اجتماعا اليوم الأحد في القاهرة بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وقالت الجامعة العربية، إن الأمين العام أحمد أبو الغيط، يرعي جلسة حوار هامة الأحد، بين الرؤساء المنفي وصالح وتكّالة.

وأضافت، أن ذلك يأتي في إطار جهودها المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف في ليبيا بهدف تيسير الحوار الليبى-الليبى.