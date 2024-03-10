قوات الدعم السريع في السودان ترحب بالدعوة الأممية لوقف القتال في شهر رمضان

أخبار ليبيا 24

رحّبت قوات الدعم السريع السودانية شبه العسكرية بدعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف الأعمال العدائية في شهر رمضان المبارك، ما يوفر فترة راحة محتملة من الصراع المستمر منذ 11 شهرا. ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان يوم غدٍ الاثنين.

وأعربت قوات الدعم السريع، في بيان لها، عن أملها في أن يؤدي قرار مجلس الأمن إلى “تخفيف معاناة الشعب بشكل كبير من خلال ضمان التسليم السلس للمساعدات الإنسانية” وتمهيد الطريق لعملية سياسية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار.

واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل 2023، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص، أي نصف سكان البلاد، يحتاجون إلى المساعدات، وفر نحو 8 ملايين من منازلهم، فيما يتزايد الجوع.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، توم بيرييلو، سيزور عددا من الدول في أفريقيا والشرق الأوسط في الفترة من 11 إلى 25 مارس.

وأضافت، أن الرحلة ستوضح “الأولوية التي توليها الإدارة لإنهاء الصراع في السودان وتلبية الاحتياجات الإنسانية الفورية والخطيرة للشعب ورسم طريق نحو حكومة مدنية وديمقراطية”.

وقف الحرب في السودان

وتبنى مجلس الأمن، يوم الجمعة، مشروع قرار صاغته بريطانيا لوقف الأعمال العدائية في شهر رمضان، لكن آلية تنفيذ القرار لا تزال غير واضحة.

وقال سفير الخرطوم لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث محمد، للمجلس يوم الخميس، إن رئيس المجلس الانتقالي في البلاد أشاد بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى هدنة خلال شهر رمضان، لكنه “يتساءل عن كيفية القيام بذلك”.

وقالت قوات الدعم السريع في بيانها يوم السبت: “من خلال قبول وقف إطلاق النار الإنساني المقترح، فإننا نعرب عن استعدادنا للمشاركة في المناقشات المتعلقة بإنشاء آليات مراقبة متفق عليها بشكل متبادل”.