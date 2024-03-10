دار الإفتاء المصرية تُعلن الاثنين أول أيام شهر رمضان

أخبار ليبيا 24

أعلنت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، أن غدا الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وفي بيان لها قالت دار الإفتاء المصرية أنها استطلعَت هلالَ شهرِ رمضان بعد غروب شمس يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر شعبان، الموافق العاشر من شهر مارس بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأكدت دار الإفتاء أنه تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الإثنين الموافق الحادي عشر من شهر مارس هو أول أيام شهر رمضان.

وتقدمت دار الإفتاء المصرية بخالص التهنئة للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، “متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير”.

ويحل موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2024 بمحافظة القاهرة الساعة 6:01 مساءً؛ ليكون عدد ساعات الصيام 13.38 ساعة، وتظل عدد ساعات الصوم تتزايد حتى تصل في نهاية رمضان إلى 14.34 ساعة، حيث يحل موعد أذان المغرب في تمام الساعة 6.19 مساءً.