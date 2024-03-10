حكومة الدبيبة تحدد مواعيد الدوام الرسمي في رمضان

أخبار ليبيا 24

أصدر عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، اليوم الأحد، قرارًا يقضي بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك.

وحددت المادة الأولى من القرار رقم “106” لسنة 2024 ساعات الدوام الرسمي خلال رمضان لتبدأ في الساعة العاشرة صباحًا وتنتهي في الثالثة ظهرًا.

فيما حضت المادة الثانية من القرار الجهات المختصة على تنفيذه من تاريخ صدوره.

وأعلنت لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية تعذرت رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة.

وقالت اللجنة في بيان لها: “إن غدا الاثنين الموافق لـ11 مارس هو المتمم لشهر شعبان لهذا العام 1445هـ، وأن بعد غدٍ الثلاثاء الموافق لـ12 هو أول أيام شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، سائلين المولى جل وعلا أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه إيماناً واحتسابا”.

من جانبها أعلنت دار الإفتاء الليبية، التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، أن يوم غدٍ الإثنين هو المتمم لشهر شعبان، لهذا العام 1445 هجري، وعليه يكون بعد غدٍ الثلاثاء هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام.

وفتحت محاكم في ليبيا أبوابها عند غروب شمس اليوم الأحد، لتلقي شهادات الشهودِ عن رؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.

جاء ذلك وفق ترتيبات أعلنتها دار الإفتاء اللليبية في طرابلس بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء حول رؤية هلال رمضان، حسب بيان صدر يوم الإثنين الماضي بعد اجتماع عقد بمقر المجلس في طرابلس.

واستبقت هذه الخطوة جدلا سنويا يصاحب رؤية هلال شهر رمضان بسبب الانقسام السياسي، وتداخل الاختصاصات بين دار الإفتاء في طرابلس والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ببنغازي.

من جهتها، اعتمدت اللجنة العليا للإفتاء التابعة لهيئة الأوقاف بالحكومة الليبية نموذج تعبئة بيانات، لاستخدامه مع معدات الرصد، وتطبيق نتائج رصد هلال شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية.