تساؤلات حول مستقبل السودان والحرب المستعرة ضده داخليًا وخارجيًا

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في أبريل من العام الماضي، اندلعت حرب أهلية شرسة بين قوات الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، النائب السابق لرئيس المجلس الانتقالي- هذه الحرب أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى المدنيين، ناهيك عن ملايين السودانيين الذي نزحوا من بيوتهم ومدنهم بحثًا عن الأمن والأمان.

ونتيجةً للحرب الدائرة حتى يومنا هذا، قد يجري نقل العاصمة من الخرطوم إلى ولاية البحر الأحمر في مدينة بورتسودان، بشكل مؤقت، لحين انتهاء الحرب التي يرى العديد من أبناء الشعب السوداني أنها ممولة من دول مستفيدة من حالة الانقسام والفوضى في البلاد والقارة السمراء بصورة عامة.

ثروات السودان كانت السبب الرئيسي في التدخل الخارجي في الشأن السوداني، والحرب الحالية ما هي إلا تبعية للمخطط المرسوم منذ أكثر من عقد.

بمرور الوقت، وبسبب التغيرات السياسية، أضحى السودان يحتل مكانة بارزة في استراتيجيات الدول العظمى، تحت غطاء الحرب على الإرهاب، بهدف استغلال هذه المناطق الغنية بالكثير من الموارد الطبيعية.

وبدأت تحاك المؤمرات الخارجية ضد السودان، عندما دُعم استفتاء انفصال جنوب السودان، الذي توجد به معظم آبار النفطِ السودانية، ونجحت حينها شركات دولية في التأثير على صناع القرار في عواصمهم، وجرى اتخاذ القرار بانفصال الجنوب لنهب النفط.

اشتعال الحرب في السودان تم بتدخل خارجي خوفًا من أن يجري حل أزمة الشرق السوداني الذي عانى كثيرًا من الفقر، على الرغم من الثروات المعدنية الموجودة فيه، وقد لوح الشرق في العديد من المناسبات بحكم ذاتي.

ففي أوخر أكتوبر 2021، هدد المجلس الأعلى لنظارات البجا في شرق السودان بالانفصال في حال عجزت الحكومة المركزية عن تنفيذ مطالبهم، في تصعيد مباشر بين الحكومة والمحتجين في شرق البلاد. وقال أمين عام إعلام المجلس الأعلى لنظارات البجا عثمان كلوج، في كلمة بثها إعلام المجلس عبر موقع فيسبوك، إنه “في حال عجزت الحكومة المركزية عن تنفيذ مطالبنا، فسندخل المربع الأخير، وهو الحكم الذاتي .

ويرى الخبراء والمحللون السياسيون أن تدخل دول معينة في الشأن السوداني أدى إلى إشعال الحرب في البلاد، وصولًا إلى تلك الحالة من الضعف والانقسام.