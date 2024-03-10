الزرقاء: وجود الدبيبة على رأس حكومة جديدة أمر مرفوض

أخبار ليبيا 24

حسن الزرقاء، عضو مجلس النواب، أنه من المبكر الحكم على مدى جدية حديث المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، بشأن تشكيل حكومة تصريف أعمال، مرجعاً ذلك لربطه مناقشة تشكيل تلك الحكومة بالمشاركة بمبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، الخاصة بالحوار بين الفاعلين الخمسة الكبار، وهي مبادرة متعثرة منذ أشهر.

وأوضح الزرقاء أن القوى السياسية والعسكرية قد تكون منفتحة على أي مقترح يتضمن إبعاد رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة عن السلطة التنفيذية، التي ستتولى إدارة البلاد وتشرف على إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أنه إذا كان الهدف هو تشكيل حكومة موحدة يوجد بها الدبيبة أو يرأسها فلا أحد سيقبل بذلك.

وأضاف الزرقاء أن مفهوم حكومة تصريف الأعمال هو أنها بلا صلاحيات واسعة، تقتصر مهامها على تسيير إدارة الدولة، وضبط الإنفاق العام، والتمهيد والإشراف على الانتخابات، وبالتالي يجب أن تكون من المستقلين المشهود لهم بالنزاهة.

نورلاند استأنف نشاطه لبحث سبل معالجة الأزمة الليبية

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، قد استأنف نشاطه لبحث سبل معالجة الأزمة الليبية، وذلك بدعوة أطراف الصراع للمشاركة في العملية السياسية التي ترعاها البعثة الأممية، لإزاحة ما تبقى من عوائق أمام إجراء الانتخابات، مقترحاً تشكيل حكومة تصريف أعمال.

وتدور تساؤلات سياسيون حول مدى تجاوب الأطراف السياسية مع المقترح الأميركي، وهل ستكون الحكومة الجديدة من دون مشاركة رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة أم أن الأمر مجرد كيان وزاري جديد يجمع عناصر الحكومتين المتنازعتين على السلطة تحت قيادة الدبيبة؟