الخارجية المصرية: نرحب باستضافة اجتماع الأطراف الليبية

أخبار ليبيا 24

رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، باستضافة جامعة الدول العربية لاجتماع ضم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.

وقالت الخارجية المصرية أن ذلك يأتي في إطار دعم الملكية الليبية الخالصة للتسوية السياسية، وتعزيز دور المؤسسات الليبية في استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت.

واعتبرت مصر أن مخرجات هذا اللقاء، تُعد خطوة هامة على مسار تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي الشقيق في الانطلاق نحو المستقبل، وبما يحفظ لليبيا سيادتها ووحدتها وأمنها واستقرارها.

وبدأت الجلسة الحوارية الليبية الهادفة إلى حل الانسداد السياسي في البلاد بالعاصمة المصرية (القاهرة)، اليوم الأحد، بحضور كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.

وأوضح الناطق باسم الأمين العام، جمال رشدي، أن هذه الدعوة تأتى استشعاراً لمسؤوليات الجامعة العربية الأصيلة تجاه هذا البلد العربي المهم، وفي هذا التوقيت الدقيق، وكمسعي لإخراج ليبيا من أزمتها التي طال أمدها، وتزايدت أعباؤها وتبعاتها.

وأشار إلى معاناة المواطن الليبي الذي يتطلع اليوم إلى ساسته للخروج من هذا الوضع الخانق عبر تحييد المصالح الضيقة، ووضع المصلحة العليا للبلاد فوق أي اعتبارات.