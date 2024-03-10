الجيش الأمريكي: إسقاط عشرات الطائرات المسيرة للحوثيين

أخبار ليبيا 24

قال الجيش الأمريكي إن القوات الأمريكية والفرنسية والبريطانية أسقطت عشرات الطائرات بدون طيار في منطقة البحر الأحمر، خلال يوم السبت، بعد أن استهدف الحوثيون ناقلة البضائع السائبة “بروبيل فورتشن” ومدمرات أمريكية في المنطقة.

ويهاجم الحوثيون السفن في البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر، قائلين إنها حملة تضامن مع الفلسطينيين خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على حماس في غزة.

وقال المتحدث العسكري للجماعة، يحيى سريع، في كلمة متلفزة يوم السبت، إن الجماعة استهدفت سفينة الشحن و”عددا من المدمرات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن بـ37 طائرة مسيرة”.

الجيش الأمريكي: إسقاط 28 طائرة بدون طيار فوق البحر الأحمر

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الجيش الأمريكي وقوات التحالف، أسقطت ما لا يقل عن 28 طائرة بدون طيار فوق البحر الأحمر في الساعات الأولى من يوم السبت.

وأضافت في بيان “لم تلحق أضرار بأي سفن أمريكية أو تابعة للبحرية التابعة للتحالف في الهجوم ولم ترد تقارير من السفن التجارية عن وقوع أضرار”.

وفي وقت سابق من يوم السبت، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الجيش الأمريكي كان يرد على هجوم واسع النطاق على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن بين الساعة 4 صباحًا و6:30 صباحًا.

وقالت، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، إن الهدف من الطائرات بدون طيار هو تشكيل “تهديد وشيك للسفن التجارية والبحرية الأمريكية وسفن التحالف في المنطقة”.

وذكر بيان للجيش الفرنسي أن سفينة حربية ومقاتلات فرنسية أسقطت أيضا أربع طائرات مقاتلة بدون طيار كانت تتقدم نحو السفن البحرية التابعة لمهمة “أسبيدس” الأوروبية في المنطقة.

ولفرنسا سفينة حربية في المنطقة بالإضافة إلى طائرات حربية في قواعدها في جيبوتي والإمارات العربية المتحدة.