الأرصاد: طقس متقلب مع ارتفاع درجات الحرارة اليوم

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد مناطق ليبيا، اليوم الأحد، طقسا متقلبا مع ارتفاع درجات الحرارة اليوم، وانخفاضها غدا الإثنين على مناطق الشمال الغربي، وتشمل التقلبات مناطق الشمال الشرقى غدا.

وكشفت الأرصاد عن منخفض جوى سطحى يؤثر هذا اليوم على مناطق غرب ليبيا برياح جنوبية غربية نشطة السرعة تسبب فى إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية على بعض الأماكن مع ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة.

ويتحرك المنخفض يوم غد باتجاه الشرق لتتحسن الاجواء على المناطق الغربية بتغير الرياح الى شمالية غربية مع تراجع ملحوظ فى درجات الحرارة، بينما يكون تأثير المنخفض يوم غد على المناطق الشرقية برياح جنوبية نشطة تساهم فى ارتفاع الحرارة وإثارة الأتربة والغبار مع هبوط الرؤية الافقية على مناطق سهل بنغازي والخليج، ومن المتوقع استقرار الطقس من يوم الثلاثاء على معظم البلاد .

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، نشطة السرعة اليوم، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وهبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق، وتتحول غدا إلى شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة، مع تحسن في الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 27 و33 درجة، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا على غالبية المناطق.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد:

السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وتنشط غدا خاصة على سهل بنغازي – الخليج والجبل الأخضر، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وهبوط الرؤية الأفقية، وتتحول الرياح يوم الثلاثاء إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح على غالبية المناطق ما بين 23 و28 درجة، وتسجل ارتفاعا غدا على غالبية المناطق.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط اليوم علي غدامس، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 29 و32 درجة، وتسجل انخفاضا غدا على غدامس.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 24 و29 درجة، وتسجل ارتفاعا تدريجيا غدا.