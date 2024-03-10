أبوالغيط: نتائج اجتماع القادة الليبيين “إيجابية”

أخبار ليبيا 24

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، اليوم الأحد، إن نتائج اجتماع القاهرة الثلاثي الذي جمع بين رؤساء المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، إيجابية وفاقت توقعاته.

ووصف أبوالغيط، في مؤتمر صحفي مشترك مع المنفي وعقيلة صالح وتكالة، نتائج الاجتماع بأنها إنجاز واضح، فقد عبَّر عن أمله أن “يجري البناء على ما تحقق في النقاط السبع الصادرة عن الاجتماع، وأن تنطلق ليبيا إلى دورها مجددًا”.

وأعلنت جامعة الدول العربية، مخرجات اجتماع القاهرة الثلاثي، مشيرة إلى الاتفاق على وجوب تشكيل حكومة موحدة تقود لإجراء الانتخابات الليبية وتقدم الخدمات الضرورية للمواطن، كذلك التوافق على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخل أجنبي في شؤونها.

وأقر الحاضرون بتشكيل لجنة فنية بمرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة.

وجرى الاتفاق على توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية، ودعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه.

واتفق الحاضرون على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.

وبدأت الجلسة الحوارية الليبية الهادفة إلى حل الانسداد السياسي في البلاد بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، بحضور كل من محمد المنفي، وعقيلة صالح، ومحمد تكالة.