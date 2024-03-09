أخبار ليبيا 24

وجَّه الأمين العام لـ الجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، الدعوة إلى عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، ومحمد تكالة رئيس مجلس الدولة إلى جلسة حوارية تعقد غدًا الأحد بمقر الجامعة العربية بهدف تيسير الحوار الليبي-الليبي.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام لـ الجامعة العربية، جمال رشدي، أن هذه الدعوة تأتي استشعارًا لمسئوليات الجامعة العربية الأصيلة تجاه هذا البلد العربي المهم وفي هذا التوقيت الدقيق، وكمسعى لإخراج ليبيا من أزمتها التي طال أمدها وتزايدت أعباؤها وتبعاتها على المواطن الليبي الذي يتطلع اليوم إلى ساسة للخروج من هذا الوضع الخانق عبر تحييد المصالح الضيقة ووضع المصلحة العليا للبلاد فوق أي اعتبارات.

مراسلنا: لقاء مرتقب للرئاسات الثلاث في القاهرة

وكان مراسل “أخبار ليبيا 24” قد كشف في وقت سابق عن لقاء ثلاثي مرتقب برعاية جامعة الدول العربية بين كلا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وأوضح مراسلنا أن اللقاء الثلاثي تم التنسيق له في أنطاليا في مقر الحوارية الدبلوماسية وبرعاية تركية، مضيفا أن اللقاء الثلاثي المرتقب سيكون في القاهرة غداً الأحد.

اليسير: المصالحة الشاملة والحقيقية شرط أساسي لاستقرار ليبيا

من جانبه رجح عبدالمنعم اليسير، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمؤتمر السابق، أن يسفر اللقاء المرتقب عن توافق يدفع بعجلة المصالحة والاتفاق على مشروع يخرج ليبيا من مرحلة التشظي والانقسام، مشيرًا إلى أن المصالحة الشاملة والحقيقية التي يعترف بها الجميع، شرط أساسي لاستقرار ليبيا، مطالبًا بـالتحرر من التعصب والانطواء وراء أي شعارات أو توجهات سياسية.