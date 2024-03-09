وصول مياه النهر الصناعي لأول مرة إلى بلدية الرياينة

أخبار ليبيا 24

وصلت مياه النهر الصناعي لأول مرة إلى بلدية الرياينة بغرب ليبيا، وفق ما أعلنت الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقالت الحكومة، إن مع إنجاز 207 من الآبار في مدن ليبيا، ووصول مياه النهر الصناعي إلى ككلة والرجبان، ها هي اليوم تصل لأول مرة إلى بلدية الرياينة من مشروع “أبوزيان -الرحيبات”، ووصولها إلى خزان التجميع.

وأضافت الحكومة، إن شح المياه شكّل في مدن “جبل نفوسة” تحديا كبيرًا وقد تجاوزناه بعد بدء تدفق المياه تدريجيًا لتشمل كل مدن الجبل.

جهاز النهر الصناعي ينشر صور لوصول المياه

ونشر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي صور تظهر الاحتفال بوصول المياه إلى الرياينة.

وكان الدبيبة، قد افتتحت 207 آبار مياه في كل أنحاء ليبيا، أن من نفّذها الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه.

وذكر الدبيبة أنّ الجهاز أنهى حفر 48 بئرًا بالمنطقة الشرقية و76 بالمنطقة الغربية و37 بالمنطقة الوسطى و29 في الجنوب و17 في المنطقة الجنوبية الشرقية. وقال إن إنتاجيتها جميعًا تصل إلى 37 ألف متر مكعب مياه في اليوم.

وذكر الدبيبة، أن هناك مدنًا وقرى ليبية كثيرة لا تزال تعاني من نقص الماء، ما يعد تحديًا بالنسبة لليبيين، ولا بد من تغييره.

وحسب تصريحات الدبيبة، فإن المياه عادت لكل المناطق التي كانت تعاني من شُحها، من ككلة إلى البيضاء وطبرق ومن الكفرة وأوباري وغدامس إلى بني وليد والجفرة والعزيزية وتاجوراء وطرابلس وغيرها من المدن والمناطق. وطالب الدبيبة الليبيين بالعمل للحفاظ عليها لأجل حياة أفضل.